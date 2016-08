Des températures infernales

Réagissez

Depuis quelques jours, Biskra et tout le sud du pays subissent les affres d’une canicule suffocante indisposant particulièrement les bébés, les personnes âgées et les malades.

Les climatiseurs tournent à plein régime. Personne ne met le nez dehors, sauf ceux qui y sont bien obligés par impératif professionnel, pour des achats ou des affaires impossibles à reporter. En pleine journée, le mercure frise aisément les 50°C et dépasse vers midi cette limite fatidique. Des automobilistes n’hésitent pas à prendre en photo des œufs au plat cuisant sur l’asphalte et les thermomètres de leur véhicule et à les poster sur les réseaux sociaux pour montrer au monde l’étuve infernale dans laquelle évoluent les habitants en cette fin de Ramadhan.

Des habitants qui ne comprennent pas pourquoi les bulletins météo de la Télévision et de la Radio nationales reprenant les données officielles de l’Office national de la météorologie (ONM) rabaissent systématiquement ces températures à 42, 45 ou au maximum à 48°C. «Ne serait-ce pas parce que les pouvoirs publics seraient obligés, en application de dispositions légales, de décréter ces régions en situation de catastrophe naturelle induisant une prise en charge spécifique des populations, des indemnités pour les victimes ainsi que des aménagements d’horaires pour les travailleurs ?» Se demande-t-on. A noter que beaucoup de secteurs d’activité qui le peuvent ont choisi le travail nocturne pour épargne