Des stagiaires en télécommunications abandonnés

Première promotion de stagiaires universitaires ayant postulé pour un complément de formation, organisée par la direction d’Algérie Telecom et le centre de formation professionnelle Fadhila Saâdane de Biskra, avec la ferme promesse d’être recrutés à la fin de leur cursus, 16 jeunes se disent abandonnés à leur triste sort et végètent, selon eux, depuis des mois dans une situation de chômeurs. «Depuis 2013, nous avons suivi un stage sur les réseaux sans fil et l’installation du matériel y afférent en alternance entre les cours pratiques et le travail sur le terrain et nous avons perçu un présalaire de 10 000 DA versé mensuellement par la direction d’Algérie Telecom, laquelle ne peut plus nous embaucher.

Nous voulons être recrutés en tant que TS, comme stipulé dans la convention signée entre les parties en présence. Nous avons envoyé des lettres à toutes les parties concernées. Nous n’avons aucune réponse du ministère des Postes et des Technologies de l’information et de la communication, encore moins de la direction de Biskra et de la wilaya, qui ne semblent pas mesurer l’étendue de notre dépit et de notre désarroi», a expliqué l’un des jeunes universitaires contestataires.Ces derniers croyaient qu’en prenant part à cette formation, ils auraient automatiquement un poste de travail. Ce qui n’est pas encore le cas en dépit du dispositif mis en place par les pouvoirs publics, note-t-on.