Des serres détruites par une tempête de sable

Conséquence d’une violente tempête de sable qui a soufflé sur la région des Ziban-ouest en fin de semaine, quelque 500 serres tunnel, soit environ 10% du total de celles-ci, ont été détruites partiellement ou complètement dans les communes de Leghrous et Doucene, a indiqué Brahim Ouafi, président de l’association de wilaya des plasticulteurs. Celui-ci exhorte les agriculteurs a contracté des assurances afin de se prémunir contre ce genre de catastrophe naturelle pouvant emporter en un instant le labeur de toute une année.

En effet, après le passage de cette tempête soudaine et violente, cette zone agricole où sont plantés essentiellement des piments et des tomates montrait une triste physionomie de région dévastée avec des ossatures des serres tordues, des films de plastique arrachés et déchiquetés et des cultures ravagées au grand dam des cultivateurs n’ayant pas, pour la plupart, encore intégré dans leurs pratiques les notions d’assurance et de prévoyance et qui devront s’acquitter seul des frais induits par ces intempéries pourtant prévisibles.