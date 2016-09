Des rendements encourageants

Réagissez

Alors que les pouvoirs publics et la majorité des agriculteurs de Biskra focalisent leurs efforts sur le développement de la phoeniciculture laquelle, il est vrai, rapporte gros à tous les intervenants de la filière, un autre produit agricole, en l’occurrence l’olive, est en train de percer d’une manière significative dans cette wilaya, a-t-on appris lors d’une rencontre organisée dernièrement par la CCI des Ziban sur les facilitations accordées aux exportateurs.

À l’occasion de cette rencontre, un producteur d’huile d’olive qui a investi pour réaliser un pressoir industriel s’est dit satisfait de son rendement annuel et des mesures prises, en concertation avec les Douanes algériennes et la direction du commerce, pour faciliter l’exportation de ses produits. «La wilaya de Biskra et notamment la commune de Loutaya, immense espace agropastorale, offre des taux de rendement en matière de production d’huile d’olive supérieurs à ceux enregistrés dans les wilayas septentrionales. Nous arrivons à extraire 28 litres d’huile d’excellente qualité pour un quintal d’olives», a-t-il affirmé.

Pour développer cette filière qui serait, selon lui, plus rentable que celle des dattes, cet industriel s’est dit prêt à aider financièrement et techniquement les agriculteurs de Loutaya pour développer à grande échelle leurs plantations d’oliviers. «Des dizaines d’universitaires ont bénéficié à Loutaya de concessions agricoles de la part de l’État, mais ils n’ont ni les moyens financiers ni les connaissances requises pour s’établir en tant que producteurs de produits agricoles.

Je suis prêt à les aider et à les assurer de racheter l’ensemble de leur production d’olives pourvu qu’une formule de coopération et de collaboration soit mise en place pour l’intérêt de tous», a-t-il souligné. Ayant un taux d’acidité très apprécié des pays asiatiques et des qualités gustatives et nutritives et même médicinales sans pareil, l’huile d’olive de Biskra gagnerait à bénéficier d’opérations de développement tous azimuts et d’une labellisation qui lui ouvriraient les portes du marché international lequel est épris de produits biologiques et sains, tels que l’huile extraite des oliveraies de Biskra.