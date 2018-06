Des ponctions sur des pensions de retraités

Réagissez

Ils sont des dizaines de retraités touchant deux pensions pour avoir pratiqué au moins deux activités professionnelles au cours de leur vie à avoir reçu des notifications de ponctions sur leurs pécules envoyées par la CNR.

Inscrite au titre de la solidarité avec la CNR des bénéficiaires de deux pensions de retraite, cette mesure touche beaucoup de retraités aux maigres revenus.

Hocine Djouamaâ, âgé de 70 ans, est de ceux-ci. «Je touche une pension de retraite de l’éducation nationale et une autre pour avoir pratiqué pendant quelques années le métier de commerçant. La CNR m’a envoyé un courrier dans lequel elle me réclame 180 000 DA accumulés depuis 2014 que j’aurais touchés sans y avoir droit. Puis, on me propose un échéancier afin que je m’acquitte de ma dette à tempérament. Ainsi, on m’ampute de 4 000 DA par mois faisant que je me retrouve avec une pension de 15 000 DA jusqu’à apurement de la situation financière», déclare ce père de famille, qui estime que c’est lui qui a besoin de la solidarité nationale et pas le contraire. Ne pouvant lutter contre les diktats de l’administration et faisant preuve d’un sens de l’humour décapant, il pense que c’est une mesure inique touchant de plein fouet à son pouvoir d’achat et à sa dignité. «Je mourrai certainement avant d’avoir remboursé cette dette que je léguerai à mon épouse. La loi est appliquée à l’encontre de pauvres bougres comme moi. J’espère que la CNAS se conformera à la réglementation en vigueur en m’octroyant un taux de remboursement des médicaments et des soins médicaux de 100 % au lieu de 80 % étant donné que je touche désormais une pension de retraite inférieure au SMIC», plaisante-t-il en dépit de sa situation des plus précaires.