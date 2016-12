Des plaques de signalisation inadéquates

Réagissez

Des habitants de Biskra, qui ont pris attache avec El Watan, ne comprennent pas comment les services concernés par l’installation des plaques de signalisation routière permettant aux automobilistes et autres usagers de la route de s’orienter à Biskra intra-muros et de s’accaparer les trottoirs en y plaçant ces plaques constituant un obstacle pour les piétons devant, de ce fait, emprunter les voies réservées aux véhicules. Ceux-ci notent que des solutions techniques existent, telles que le recours à des plaques fixées à des supports arqués ou incurvées, évitant aux piétons de descendre des trottoirs pour passer. Photographies à l’appui, ces riverains demandent que ces plaques, notamment celles sur l’avenue du lycée Hakim Saadane et de la mosquée Sunna, ou sur le pont enjambant l’oued Sidi Zarzour qui donne sur la brigade de la Gendarmerie nationale, soient démontées et remplacées par d’autres mieux adaptées afin de permettre la libre circulation des piétons.