Accusés de passation de contrats publics avec un opérateur privé non conformes à la réglementation en vigueur relative aux procédures d’appels d’offres d’appels publiques, neuf fonctionnaires des œuvres sociales de l’université Mohamed Khider (UMK) de Biskra, ont été jugés, mardi soir, par le tribunal pénal de Biskra.

A l’issue du procès, le directeur des œuvres sociales de l’UMK, B. A., a été condamné à 4 ans de prison ferme assortie d’une amende d’un million de dinars. A.K., directeur d’une cité universitaire pour filles, a été condamné par contumace à 5 ans de prison ferme assortie d’une amende d’un million de dinars. Un avis de recherche a été émis à son encontre.

Six autres personnes, dont des directeurs de cités universitaires, des responsables du contrôle et de la coordination, des comptables et l’ordonnateur principal de cette même structure publique, inculpées dans cette affaire traitée par les services de sécurité, ont écopé de 3 ans de prison ferme assortie d’une amende de 500 000 DA. S.

A, chef du service des appels d’offres a été, quant à lui, innocenté et laissé en liberté. Hier matin, les condamnés se sont pourvus en cassation près le tribunal pénal de la cour de Biskra, a-t-on appris de sources fiables. A noter que cette affaire est liée à une convention contractée avec un opérateur activant dans le domaine du transport universitaire, qui avait, il y a quelques mois, décroché un contrat avec les œuvres sociales de l’UMK au détriment d’un autre opérateur dont l’offre était beaucoup plus intéressante sur les plans financier et technique.