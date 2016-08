Des orphelins inclus dans le Plan bleu

Réagissez

Chaque saison estivale, la direction de la jeunesse et des sports (DJS) de Biskra lance le Plan bleu, un dispositif permettant à des dizaines d’enfants, de 7 à 14 ans, issus de toutes les couches sociales, de profiter d’un séjour au bord de la mer en colonie de vacances.

Hier matin, 700 d’entre eux venant de toutes les communes de la wilaya de Biskra ont pris le départ vers les wilayas côtières de Jijel et de Skikda pour des sessions de 15 jours. En coordination avec des institutions de protection de l’enfance déshéritée telle que la DAS et des associations œuvrant pour la défense et la promotion des droits des orphelins (de mère, de père ou des deux) comme Kafil El Yatim, la DJS a inclus des enfants, pupilles de l’état du centre de prise en charge des enfants sans famille de Biskra et des orphelins de Ouled Djellel, Sidi Okba et Tolga, a-t-on appris. A noter que ces enfants sont pris en charge par des moniteurs-éducateurs diplômés et un encadrement administratif formé par la DJS laquelle a une expérience reconnue de tous dans l’organisation de ce genre d’initiative en faveur des enfants du sud du pays toujours heureux de découvrir et de ressentir les joies de ces périples balnéaires, a-t-on constaté.