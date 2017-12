Réagissez

Plus de 13 milliards de centimes de marchandises et de denrées alimentaires concernant essentiellement les produits issus des minoteries, tels que les farines et la semoule, ont été écoulés sans factures, de janvier à novembre 2017, par les opérateurs économiques, les industriels, les grossistes et les commerçants de détail de la wilaya de Biskra, a-t-on appris de la direction du commerce dont les services de contrôle des pratiques commerciales et de la répression des fraudes ont saisi 9, 971 milliards de centimes de produits avariés, non étiquetés ou impropres à la consommation, dont 16 quintaux de viande de provenance indéterminée et dénués de cachets vétérinaires, précise-t-on.

Accusés de graves entorses, d’infractions ou de délits à la réglementation en vigueur régissant les pratiques commerciales et les opérations de production, de conditionnement et de revente des produits agroalimentaires, 3 998 personnes ont fait l’objet de dossiers pénaux transmis à la justice à l’encontre de chefs d’entreprise, de grossistes, de marchands et de commerçants, tandis que 304 locaux commerciaux ont été concernés par des arrêtés de fermeture temporaire, en attendant leur mise en conformité avec la réglementation, est-il ajouté.

Initiée dans le cadre de la vulgarisation et de la généralisation des pratiques commerciales «honnêtes et transparentes», ces interventions fortuites des services de contrôle et de lutte contre les fraudes commerciales de la direction du commerce de la wilaya de Biskra ont permis de constater que les intoxications de masse ont nettement diminué dans les réfectoires des cités universitaires, des établissements scolaires et des crèches, lesquels s’évertuent désormais à respecter les règles d’hygiène et les conditions de consommation des denrées alimentaires prescrites par les experts, conclut-on.