Des mesures pour booster les exportations algériennes

Afin d’encourager les producteurs et les exportateurs de biens d’équipement et industriels et des denrées agricoles, l’Etat a pris des mesures visant à augmenter et densifier les activités d’exportation hors hydrocarbures.

Nous appelons les intervenants dans le secteur de l’exportation à se rapprocher de nos services pour s’enquérir de toutes les dispositions et des facilités techniques, d’accompagnement et de suivi offertes par les douanes algériennes appliquant un système douanier harmonisé aux services des intervenants nationaux», a souligné Abdelazziz Mohamed Lamine, directeur de l’inspection des Douanes de Biskra, lors de la journée de vulgarisation sur la nouvelle tarification douanière organisée hier par la CCI des Ziban.

Présent à cette rencontre, Ali Boulahrass, chargé du développement des exportations au port de Annaba, a mis en avant le rôle primordial dans le processus de l’exportation de cette structure qui a été modernisée, dotée de toutes les infrastructures et des aires de stockage sécurisées, jouissant d’une des rades les plus sûres au monde et reliée aux grandes villes par des autoroutes et des voies ferrées. «Cette dernière se propose d’être le maillon fort du cheminement des produits algériens vers l’étranger», a soutenu Ali Boulahrass.

Celui-ci a rappelé que les exportateurs de dattes et autres produits agricoles bénéficient actuellement d’une remise de 50% sur les prestations offertes par le port bônois. «A partir du port de Annaba où il y a désormais un guichet unique permettant à nos clients exportateurs de s’acquitter en un temps record de toutes les procédures et d’obtenir les certificats et garanties nécessaires pour exporter leurs produits, des exportateurs ont réalisé des opérations couronnées de succès», a-t-il dit.

A titre d’exemple, il cite l’envoi par des opérateurs nationaux de 5000 tonnes d’huile de table constituant une cargaison de 273 containers vers la Libye, de 55 tonnes de pomme de terre vers les Emirats arabes et de 900 tonnes de pâtes alimentaires. «Ce qui bloque et rebute les exportateurs, ce sont les soi-disant procédures auxquelles ils doivent se soumettre au niveau des services douaniers et portuaires, mais aussi leur méconnaissance des mesures prises par l’Etat pour fluidifier et augmenter les exportations. Cette rencontre vise à les rassurer, les informer et les inciter à s’investir et à bénéficier de toutes les dispositions et procédures d’encouragement à l’exportation des produits algériens», a conclu Abdelmadjid Khobzi, président de la CCI des Ziban.