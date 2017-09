Des maisons inondées par les eaux usées

Réagissez

Depuis trois mois, des habitants du quartier populaire d’El Boukhari de la ville de Biskra, connu pour ses intenses activités commerciales et marchandes, souffrent de l’obstruction des canaux d’évacuation des eaux usées, entraînant une remontée de ces eaux noirâtres, polluées et malodorantes dans leurs maisons. Plusieurs rez-de-chaussée de ces habitations pataugent dans les eaux d’égout nauséabondes, au grand dépit de leurs occupants, souvent des familles nombreuses, constate-t-on. «Nous avons signalé le problème à l’APC, à l’ONA, à la direction de l’environnement, les agents de la Protection civile sont venus constater les faits, mais rien n’est fait pour réparer ce réseau d’évacuation des eaux usées défectueux et qui nous empoisonne la vie. Nous avons des enfants, des handicapés et des vieilles personnes impotentes. Nous demandons au wali, sinon aux responsables locaux d’intervenir urgemment pour assainir notre quartier», protestent des habitants de ce quartier touchés par la remontée de ces eaux

putrides.