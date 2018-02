Des logements de fonction endommagés

Réagissez

Dans un communiqué transmis à la presse, le bureau local de Biskra du Conseil des lycées algériens (CLA) dénonce la situation des logements de fonction érigés dans la commune de Sidi Khaled et ses alentours pour le personnel de l’Education nationale. Pour ne pas avoir été mis à la disposition de leurs bénéficiaires par la tutelle, ces logements sont en proie au saccage et à une inexorable détérioration, est-il souligné. Selon ce syndicat, ces logements sont désormais inhabitables en l’état et il faudrait des dizaines de millions de centimes pour les rénover et les réhabiliter.

Des voleurs et des vandales les ont dépouillés de leurs équipements et détruit les canalisations et le carrelage. Le CLA demande une intervention rapide du wali et des autorités concernés pour mettre fin à cette catastrophe et accélérer les procédures de remise des clefs aux bénéficiaires, avant que ces appartements endommagés, lesquels auraient du être occupés en 2016, ne soient complètement perdus. Du côté de la direction de l’éducation, on annonce que la confection, exigeant de lourdes procédures techniques et réglementaires, des listes des bénéficiaires de ces logements de fonction sera bientôt finalisée pour le bonheur des enseignants, des personnels des établissements scolaires et des agents des corps communs de la commune de Sidi Khaled qui est située est à 120 km au sud-ouest du chef-lieu de la wilaya de Biskra.