Des indemnités de départ à la retraite surestimées

dans un document transmis à la presse et aux autorités concernées, les représentants syndicaux des travailleurs affiliés à l’UGTA de l’unité de Biskra du bureau d’études économiques et techniques (BEET), dont la direction générale est à Batna, dénoncent fermement la surmajoration des sommes allouées à une douzaine de leurs anciens collègues au titre des indemnités de départ à la retraite (IDR). Ce personnel sortant bénéficie d’un pécule variant de 2 à 3,5 millions de dinars, est-il précisé, mais «ces indemnités ne sont pas conformes aux articles 82 et 83 de la convention collective de l’entreprise, filiale de la société de participation Indjab, stipulant de respecter le taux de 3% sur le total des effectifs», constatent les plaignants.

Ceux-ci demandent au procureur de la République, saisi de cette affaire, d’ouvrir une enquête approfondie sur ce qu’ils considèrent comme «une malversation» ou du moins «une dilapidation de deniers publics» rendue possible grâce à la complicité de l’ancien directeur local, sorti à la retraite en octobre 2015, qu’ils accusent nommément d’avoir signé des décisions mettant gravement en danger l’équilibre financier de cette unité, qui frôle la dissolution, est-il précisé.

A noter que certains travailleurs concernés par ces «IDR surestimées», qui se sont eux aussi adressés à la justice, ont perçu leur dû en application du contenu de documents officiels en leur possession leur octroyant ce droit, alors qu’une correspondance datée de juillet 2015 de la direction générale du BEET-Batna a instruit la direction de l’unité de Biskra de surseoir aux payements de ces indemnités et d’en refaire le calcul conformément à la réglementation en vigueur.