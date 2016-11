Des habitants réclament l’alimentation en gaz de ville

Réagissez

Les habitants de la cité des 170 logements participatifs d’Ouled Djellel, siège de la wilaya déléguée éponyme, située en bordure de la RN46A à 100 km au sud-ouest de Biskra, se sont rassemblés, hier matin, sur la voie publique pour demander que leur foyers soient raccordés au réseau de distribution du gaz de ville, a-t-on appris de sources fiables.

«Nous attendons que les pouvoirs publics honorent leurs promesses d’alimenter notre cité en gaz de ville depuis 2003. Nous sommes las de patienter et de transporter des bouteilles de gaz butane, alors qu’un nouvel hiver arrive sans que rien ne bouge. Un pipe-line alimentant l’Europe en gaz traverse notre région. Les cités situées à proximité de la nôtre ont du gaz comme la zone industrielle mitoyenne, mais notre quartier reste sans gaz de ville bien qu’un budget de 500 millions de centimes lui soit alloué pour ce projet, dont la réalisation atténuerait fortement nos tracas», a expliqué un des participants à ce rassemblement pacifique. A noter que le wali délégué, Djellouli Chenoufi et le P/APC d’Ouled Djellel sont allés à la rencontre de ces citoyens mécontents. Ils ont promis de tout faire pour régler ce problème le plus vite possible.