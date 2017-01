Des habitants d’El Faïdh grelottent

Réagissez

Une cinquantaine d’habitants de la cité rurale «Frères Harzali», située dans la commune d’El Faïdh, à 80 km à l’est de Biskra, ont bloqué, hier matin, la circulation routière sur le chemin de wilaya menant vers la daïra de Zeribet El Oued, à laquelle leur localité est administrativement rattachée, pour exprimer leur colère au sujet du non-raccordement de leur logement au réseau de distribution de gaz naturel, a-t-on appris de sources fiables. «Sans gaz de ville, nous n’avons pas les moyens de prémunir nos familles contre le froid polaire qui s’abat sur la région en cet hiver plus rude que les précédents», a expliqué un fellah emmitouflé dans une épaisse kachabia. «Toutes les localités environnantes sont alimentées en gaz de ville sauf notre village.

On se demande pourquoi. Nous attendons vainement depuis des années que l’on s’occupe de nous.», a ajouté un autre manifestant, tandis qu’un troisième a clamé, haut et fort, que sa famille et lui grelottent atrocement et que le gaz de ville n’est pas un luxe mais une nécessité en 2017. Le chef de la daïra de Zeribet El Oued, gérant les affaires d’El Faïdh depuis la destitution de son président d’APC, a rencontré ce groupe de manifestants, à qui il a promis qu’un plan de raccordement au réseau du gaz de ville de leur cité rurale sera incessamment soumis à la wilaya dans le cadre du PCD ou d’un projet sectoriel.