Des enseignants manquent à l’appel à Ras El Miaâd

L’éloignement de cette commune, l’absence d’une ligne de transport collectif et l’indisponibilité de logements ou de solutions d’hébergement sont les principales causes de cette situation.

Les parents d’élèves des établissements scolaires de Ras El Miaâd, commune située à 120 km à l’extrême sud-ouest de Biskra, aux limites avec les wilayas de M’Sila et Djelfa, s’inquiètent fortement du manque d’enseignants qui paralyse, selon eux, le fonctionnement normal des cinq écoles primaires, le collège et le lycée, inauguré à l’occasion de cette nouvelle année scolaire et à partir duquel avait été donné le coup d’envoi officiel de la rentrée, font-ils remarquer.

Ils demandent une intervention rapide des autorités pour pallier à cette désaffection du corps pédagogique sans lequel leurs enfants sont voués à l’inactivité, au retard scolaire et à la vacuité. L’éloignement de cette commune à caractère agropastoral du chef-lieu de la wilaya, l’absence d’une ligne de transport collectif et la non-disponibilité de logements d’astreinte ou de solutions d’hébergement pour les enseignants des trois paliers du système éducatif affectés à Ras El Miaâd, sont les principales causes de cette situation. «La direction de l’éducation de Biskra a affecté le nombre d’enseignants suffisant pour couvrir les établissements scolaires de Ras El Miaâd dans toutes les matières.

Dès que le délai légal imparti aux enseignants pour rejoindre leurs postes de travail sera dépassé, nous procéderons à de nouvelles affectations tandis que les enseignants absents devront se justifier et subir les conséquences administratives et légales de leur abandon de poste», a commenté Lakhdar Barkati, secrétaire général à la direction de l’éducation. À noter que les enseignants absents à Ras El Miaâd sont une majorité d’enseignantes, nouvellement recrutées et qui souhaitent pour la plupart travailler à Biskra ou du moins dans une commune proche du chef-lieu de la wilaya, a-t-on appris.