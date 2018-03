Des enfants d’Ouled Djellal remportent les premières places

Réagissez

Les lauréates à Milan

L’Italia Open Memoire est un concours international portant sur les capacités mémorielles des compétiteurs, lesquels sont soumis à plusieurs disciplines, telles que la mémorisation des mots, des chiffres, des images à remettre en ordre et des photographies de personnalités ayant marqué l’Histoire du monde, à identifier, ainsi que la restitution de combinaisons numériques complexes en un temps limité.

Du 16 au 22 mars, une équipe algérienne, composée de 20 enfants et d’adultes coachés par Ahmed Lamine Chella, a pris part à Milan à ce concours international, auquel ont participé des Italiens, des Français, des Ukrainiens et d’autres concurrents venus du monde entier.

Concourant dans la catégorie minimes, le jeune Adam Kabil Haïag, né en 2015 à Ouled Djellal, wilaya déléguée rattachée à Biskra, a remporté une médaille d’or en individuel et un trophée d’encouragement en équipe, tandis que sa sœur, Asma Belkis, âgée de 14 ans, est repartie avec une médaille d’or dans la catégorie cadets, a-t-on appris. «J’ai été ravie de participer à ce concours international et de me mesurer à des adversaires du monde entier.

Ce voyage m’a permis aussi de visiter l’Italie, qui est un pays d’histoire et de culture. Je dédie ce trophée à mes parents et à mon pays», a-t-elle confié. Originaires aussi d’Ouled Djellal, Abderrahmane Saker, Soumia et Khadidja Boulaouinat, qui sont des jumelles, ont aussi glané des trophées et des prix honorables, tandis que dans la catégorie des adultes, Amina Khelifi, universitaire de Souk Ahras, a, elle aussi, arraché une place sur le podium.

La mémoire est une activité biologique et psychique qui permet d’emmagasiner, de conserver et de restituer des informations. Elle est pilotée par le cerveau, où plus de dix milliards de cellules neuronales transmettent et reçoivent des messages et des signaux de tout l’organisme.

Sa fonction est de conserver et de faire revenir à l’esprit une connaissance, un savoir ou une expérience acquises précédemment. Elle fait référence à un certain nombre de facultés cérébrales. Après la pensée et les mouvements de notre corps, la mémoire est la partie de notre cerveau que nous contrôlons le mieux, explique-t-on.

Mais peut-on en améliorer les performances ? «Par un entraînement et des exercices quotidiens, les capacités mnémoniques et mémorielles peuvent être renforcées et augmentées. Notre mémoire serait de l’ordre du petabit, soit 1015 octets, et le cerveau humain dispose d’une incroyable puissance de calcul, tout en consommant peu d’énergie», rétorque A.L. Chella, qui active pour développer et instituer ce genre de concours en Algérie.

A noter que le voyage et les frais de participation au concours de Milan ont été pris en charge par les parents des enfants concernés avec le soutien de la députée Wassila Louardi «sans laquelle rien n’aurait été possible», témoignent le coach et les parents, fiers de leurs enfants, rencontrés à Ouled Djellal.