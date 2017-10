Des collégiens réclament le transport scolaire

Réagissez

Une quarantaine de parents d’élèves et de collégiens de Saâda, scolarisés dans un CEM du chef-lieu de la commune d’El Haouche, ont paralysé, lundi matin, la circulation sur le CW35 reliant les communes d’El Haouche et de Sidi Okba, pour protester contre le déficit de transport scolaire pour les élèves de ce lieu-dit à caractère agricole situé dans la daïra de Sidi Okba. Ils ont barré la route à ses usagers au moyen de branches d’arbres, de troncs de palmiers et de grosses pierres. «Alors que les cours ont commencé depuis des jours dans les écoles, nos enfants ont toutes les difficultés à rejoindre leur établissement scolaire parce que le bus de ramassage scolaire affrété par l’APC ne passe plus depuis des jours. Certains doivent parcourir 10, 15 ou 20 km pour aller à l’école. Nous demandons au wali d’intervenir pour régler ce problème», a expliqué l’un des protestataires. Du côté de l’APC, on rétorque que le bus de transport scolaire est en panne et que dès qu’il sera opérationnel, il sera remis au service des collégiens de Saâda issus en majorité de familles de cultivateurs, d’exploitants et de travailleurs agricoles tenant fortement à ce que leurs enfants aillent à l’école.