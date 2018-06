Des actions caritatives en toute discrétion

Réagissez

Des couffins comportant une gamme de produits alimentaires de première nécessité ont aussi été distribués aux familles les plus démunies dans la plus grande discrétion.

A l’occasion du mois de Ramadhan, la direction des affaires religieuses et des wakfs de la wilaya de Biskra a procédé au virement d’une somme de 4 500 DA dans les CCP de 1000 familles nécessiteuses recensées à travers tout le territoire de la wilaya, a-t-on appris.

Menée par le Conseil des bienfaisances de cette institution, dont les membres sont des imams, des bienfaiteurs fortunés, des entrepreneurs et des commerçants, cette opération caritative est financée par la Caisse de la zakat et des donations pécuniaires permettant aussi d’aider des couples à se marier, la circoncision de garçons issus de familles sans revenu, d’acheter aux enfants des vêtements et des jouets pour le jour de l’Aïd El Fitr et de permettre à des familles de sacrifier un mouton le jour de l’Aïd El Adha.

2 000 couffins du Ramadhan comportant une gamme de produits alimentaires de première nécessité d’une valeur de 8 000 DA chacun ont aussi été distribués aux familles les plus démunies et cela dans la discrétion et le respect de la dignité des bénéficiaires.

Vers le milieu du mois de Ramadhan, d’autres familles dans le besoin recevront un pécule de 4 500 DA versé dans leur CCP. «Nous avons choisi ce mode de transfert pour éviter les cohues et les longues files d’attente et aussi pour assurer la discrétion et le respect de la sensibilité des personnes concernées, car toute aumône et actions de solidarité et de bienfaisance envers les plus démunis doit revêtir le sceau de la confidentialité pour être religieusement valide», a expliqué Toufik Loucif, directeur des affaires religieuses et des wakfs à Biskra.

Un Conseil des bienfaisances a été installé, la semaine dernière, à la wilaya déléguée d’Ouled Djellel. Sa mission est d’identifier et de répertorier les familles et les personnes en situation précaire, de collecter les dons et la zakat des bienfaiteurs et de procéder à la redistribution de l’argent et des denrées amassés vers les plus démunis.

Enregistrés dans un fichier numérisé, les bénéficiaires de ces actions caritatives initiées par la direction des affaires religieuses ne peuvent évidemment pas prétendre aux couffins du Ramadhan offerts par les communes, note-t-on.