Démantèlement d’un réseau de voleurs de véhicules

Suite au dépôt d’une plainte du propriétaire d’un camion de dépannage qui a été agressé et dont le véhicule a été volé, en début de semaine, par un groupe d’individus dans la commune de Loutaya, située à 30 km au nord de Biskra, les agents de la section de recherches de la Gendarmerie nationale du groupement de Biskra ont ouvert une enquête, laquelle a abouti au démantèlement d’un réseau de trafiquants de voitures dont les activités s’étendraient sur plusieurs wilayas de l’est du pays, a-t-on appris de sources fiables.

Accusés d’agressions avec l’utilisation d’armes blanches et à feu et de vol de véhicules à moteur, 4 hommes âgés de 25 à 31 ans détenant des armes de poing de fabrication artisanale et des cartouches, ainsi qu’un lot d’armes blanches, ont été arrêtés, hier, par les enquêteurs, tandis que le camion de dépannage volé à Loutaya a été restitué à son propriétaire, indique-t-on. Suivant un mode opératoire déjà appliqué dans d’autres wilayas du pays pour piéger leurs victimes, les mis en cause, qui n’en seraient pas à leur premier coup, ont mis en place un guet-apens nocturne. Ils ont appelé leur victime au téléphone et se faisant passer pour des automobilistes tombés en panne l’ont attaqué, armes au poing, pour s’emparer de son véhicule. L’enquête des gendarmes se poursuit afin de déterminer les affaires du même genre survenues dans les autres wilayas, le degré d’implication des prévenus et les éventuelles complicités dont ils auraient pu bénéficier pour revendre les véhicules volés et falsifier les documents et les numéros de série, note-t-on.