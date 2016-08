Découverte macabre dans une palmeraie de Tolga

Réagissez

Le corps sans vie d’un agriculteur, S.A., 27 ans, a été retrouvé vendredi matin, dans sa palmeraie de Maktouffa, dans la commune de Tolga, a-t-on appris de source fiable.

La dépouille présentait des traces de coups à la poitrine provoquées par un objet contondant et avait été soigneusement dissimulée sous des palmes sèches et de la terre. Des faits qui ont immédiatement orienté les agents de la Gendarmerie nationale vers la piste de l’homicide. Alors que les enquêteurs étaient à pied d’œuvre pour identifier le défunt et circonscrire la scène du crime, un père de famille de Tolga s’est présenté au siège de la sûreté de la daïra de Tolga accompagné de son fils Mustapha, âgé de 15 ans, affirmant être l’auteur du crime.

Selon les déclarations de l’adolescent, la veille, il aurait rencontré la victime qui lui aurait proposé d’aller se rafraîchir dans sa palmeraie et de cueillir des figues. Là, à la suite d’un différend et d’une altercation entre les deux protagonistes, le plus jeune aurait saisi un tesson de verre et aurait assené plusieurs coups à son vis-à-vis avant de s’enfuir. Le lendemain matin, le garçon a tout raconté à son père qui a décidé de le remettre aux services de sécurité. L’autopsie a révélé qu’en plus des blessures au thorax, la victime a été étranglée au moyen d’un vêtement. L’enquête déterminera les circonstances et les causes de ce décès qui a jeté émoi et consternation au sein de la population.