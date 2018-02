Découverte macabre à Star Mellouk

Réagissez

Les habitants du quartier populaire de Star Mellouk de la ville de Biskra se sont réveillés, hier matin, sur la nouvelle de la découverte macabre par des passants du demi-corps d’une femme placé dans un sac-poubelle en plastique et déposé dans une ruelle. Alertés, les agents de la Sûreté nationale et ceux de la Protection civile sont intervenus sous les regards pantois et consternés des badauds et des riverains abasourdis par une telle découverte.

Le cadavre mutilé d’un bras et sans jambes était recouvert d’un morceau de tissu. Il s’agirait de celui d’une femme, à la peau blanche, dont l’identité est en cours d’être déterminée, a indiqué un secouriste. Ce serait le corps d’une jeune étudiante à l’université de Biskra habitant El Alia, répondant aux initiales de S.H., âgée de 23 ans, portée disparue la veille, selon l’une de ses amies. Elle aurait quitté le département de littérature vers 15h. Et depuis personne ne l’a revue. Elle aurait été tuée et découpée ailleurs puis jetée la nuit dans cette venelle de Star Mellouk, a souligné une autre source.

Les versions se multiplient quant à l’identité de la victime et les circonstances de sa mort dans les chaumières de la Reine des Ziban.

La dépouille a été transportée à la morgue de l’hôpital Bachir Bennacer de Biskra pour les besoins d’une autopsie devant déterminer dans la mesure du possible les causes réelles du décès. Les agents de la police judiciaire de la Sûreté de la wilaya de Biskra ont ouvert une enquête afin d’élucider cette affaire qui a jeté émoi et désapprobation au sein de la population de Biskra.