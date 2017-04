Réagissez

Jetant un voile de profond deuil et de tristesse sur les siens, ses proches et amis, ainsi que sur la corporation de la presse tous médias confondus et sur beaucoup d’habitants de la wilaya de Biskra, la nouvelle du décès du journaliste Yacine Feliachi, survenue dans un hôpital d’Alger des suites d’une longue maladie, s’est propagée, samedi, comme une traînée de poudre. Né en 1969 à Biskra, le défunt, apprécié pour son esprit alerte et son tempérament de fonceur, s’était fait connaître en fondant Ziban-News, un journal régional hebdomadaire arabophone se voulant une vitrine des richesses archéologiques, architecturales, culturelles et historiques de la Reine des Ziban et de ses environs.

Un trait d’union entre les préoccupations des citoyens et les actions des autorités locales et un outil de promotion et de valorisation des jeunes du Sud. Cette publication, créée au plus fort de la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme religieux, avait connu un indéniable succès. Poursuivant ses activités en faveur du journalisme de proximité, Yacine Feliachi avait ouvert une école où des dizaines de jeunes ont pu acquérir les rudiments du journalisme et certains font actuellement le bonheur de grands journaux nationaux. Le défunt sera inhumé aujourd’hui (lundi 17 avril) après la prière d’El Asr au cimetière de Laâzilet de Biskra.