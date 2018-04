Déception totale des supporters

Réagissez

Alors que les supporters de l’USB s’attendaient à ce que leur équipe fasse un bon résultat à domicile contre la JSK, à qui on avait promis l’enfer du chaudron du stade d’El Alia, pour la rencontre comptant pour la 24e journée du championnat de Ligue 1, les locaux ont offert, vendredi dernier, une piètre prestation, qui a laissé tout le monde pantois et abasourdi.

Le score final de 1 à 1 a refroidi la tribune, a-t-on constaté. Sur un penalty accordé à la 51e mn, Okbi avait pourtant ouvert le score pour Biskra. On croyait le match plié, mais c’était sans compter sur la perspicacité de Benaldjia, qui a remis les pendules à l’heure à la 68e mn.

Une égalisation méritée, qui n’a souffert aucune contestation de la tribune. «On s’en tire à bon compte. Les joueurs du Djurdjura auraient même pu remporter la mise face à ceux des Ziban, timorés, inefficaces et qui n’ont jamais au cours de ce match mis en danger leurs adversaires», commente-t-on à l’unanimité.

Parfaitement arbitré par Bassiri, ce match insipide qui avait porté tous les espoirs des supporters de l’USB de la voir s’éloigner de la zone des relégables et qui l’a au contraire ramené parmi le trio voué à la dégringolade, a prouvé à tous que l’équipe fanion des Ziban est loin du rendement et de la qualité de jeu attendus en cette fin de saison.

Le limogeage de Nadhir Leknaoui et l’arrivée d’El Hadi Khezzar à la barre technique depuis mardi dernier n’a pas produit l’effet escompté et l’USB se retrouve dans de beaux draps en compromettant sérieusement ses chances de maintien parmi l’élite. Son prochain déplacement dans la ville des Roses, pour y rencontrer l’USM Blida, prend ainsi une ampleur et un caractère décisifs pour l’avenir de l’USB, qui vient de profondément décevoir ses supporters qui ont sportivement applaudi les visiteurs à l’issue de ce match à mettre aux oubliettes, note-t-on.