De nouveaux établissements scolaires pour la rentrée

Lors d’une cérémonie organisée, jeudi dernier, à l’Ecole régionale des sports olympiques de Biskra, en l’honneur des meilleurs lauréats des différents examens scolaires, le directeur de l’éducation de Biskra, Ahmed Bendada, a annoncé l’ouverture pour la prochaine rentrée scolaire, de 22 nouveaux groupes scolaires du primaire, 4 CEM et 8 lycées dans la wilaya. «Ces 34 nouveaux établissements scolaires permettront de ramener le taux d’occupation des classes vers des normes acceptables», a-t-il expliqué.

A propos des lacunes et des faibles pourcentages de réussite enregistrés dans certains établissements des 3 paliers, le DE a souligné qu’une commission composée d’inspecteurs et de responsables du secteur était à pied d’œuvre afin d’identifier les causes des échecs et de proposer des mesures adaptées à la situation de chaque établissement scolaire.

A noter que Biskra a obtenu un taux de réussite de 44,55 % au bac 2016 pour les candidats scolarisés. Toutefois, un fait saillant a marqué les résultats du bac cette année.

Ainsi, les lycées du chef-lieu de la wilaya arrivent bien derrière les lycées des grandes communes, tels le lycée Baârir de Tolga avec 68,66 % de réussite, le lycée Omar Driss d’El Kantara, celui de Khanguet Sidi Nadji, de la Fontaine des Gazelles (Bordj Rose) dans la commune de Loutaya ou celui de Lichana, qui s’avèrent des plus performants chaque année.