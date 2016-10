Réagissez

Des centaines de clients d’Algérie Télecom se sont réveillés, hier matin, sans connexion internet à cause d’une tentative de vol de câbles en cuivre, perpétrée par des inconnus dans la nuit de samedi à dimanche sur une chambre téléphonique desservant plusieurs communes de la wilaya de Biskra, située sous le pont de la cité Beni Morah, près du passage à niveau de la gare de Biskra, a-t-on appris. «Un ou plusieurs énergumènes, encore non identifiés, ont certainement tenté d’arracher les câbles en cuivre et quand ils se sont rendus compte que la plupart de ces câbles étaient en fibre optique et donc inexploitables, ils ont mis le feu à cette chambre et pris la poudre d’escampette», a expliqué Eliès Farhi, directeur d’Algérie Télecom.

Dés que la cause et le lieu de ce désastre ont été identifiées, lui et une équipe de techniciens de maintenance se sont mis au travail pour remédier à cette coupure intempestive de la connexion internet et ainsi rétablir le débit dont l’absence pénalise des centaines d’internautes. Les services de sécurité ont ouvert une enquête afin de retrouver les auteurs de cet acte inqualifiable dont le coût serait estimé à plusieurs millions de DA. À noter que la connexion devrait être rétablie en fin de journée à la grande joie des clients d’Algérie Télecom, lesquels n’ont pas connu de telles perturbations depuis des mois.