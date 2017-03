Coup de gueule du directeur de la CAM

Réagissez

Invité dimanche matin au forum de la Radio de Biskra, avec le représentant de la direction du tourisme, le directeur de la Chambre de l’artisanat et des métiers (CAM) de Biskra, Youcef Si El Abdi, a poussé un coup de gueule contre les importateurs de produits artisanaux, les services des Douanes et de la police des frontières et des consommateurs algériens, qui préfèrent acheter des produits asiatiques an lieu des produits de l’artisanat local, selon lui. «La protection de l’artisanat national commence aux frontières. Le marché est inondé de 80 % de produits asiatiques toxiques et nocifs pour la santé, mais que les consommateurs préfèrent au détriment de la production nationale artisanale. Comment voulez-vous qu’un artisan algérien puisse survivre si ses produits ne se vendent pas ? Nous avons besoin d’un patriotisme commercial. Même le 8 mars, des femmes ont été gratifiées de cadeaux avec des produits et des babioles provenant de Chine», a-t-il clamé au micro.

Biskra est classée 4e au niveau national en termes de nombre d’artisans. La wilaya compte 6 640 artisans vivant tant bien que mal de leurs activités, car pâtissant de l’absence d’un circuit commercial éprouvé et de débouchés rentables, a-t-on appris. «La CAM de Biskra est disponible et ouverte à tous les artisans souhaitant développer leur travail. Nous offrons des sessions de formation, des dispositifs d’accompagnement techniques et financiers et des sites d’exposition et de ventes des produits artisanaux», a précisé le directeur de la CAM, qui appelle les visiteurs à affluer en masse à la maison de l’artisanat de Biskra, où se tient du 25 au 31 mars une exposition de produits artisanaux à laquelle prennent part une quarantaine d’artisans venus de tout le pays.