Concurrence des agriculteurs d’El Oued et de Biskra

Des produits exposés à l’occasion de ce premier salon

La première édition du Salon dédié à l’exportation des produits agricoles «Agro-Sud» organisée par l’entreprise «Souf Foires», en collaboration avec la Chambre de commerce et d’industrie de la wilaya d’El Oued a été clôturée le 19 décembre dernier à la salle omnisports du chef-lieu de la ville aux mille coupoles.

Cette manifestation a regroupé une soixantaine d’entreprises spécialisées dans différentes activités du secteur de l’agroalimentaire, en l’occurrence les producteurs, les exportateurs, les institutions bancaires et les acteurs de la chaîne logistique. Beaucoup de producteurs de Biskra y ont été aperçus, a-t-on remarqué.

Ce Salon ayant pour objectif de développer les relations entre les professionnels, les entreprises et les institutions et auxiliaires du commerce extérieur, ainsi que d’améliorer le standing et la visibilité du pavillon algérien à l’étranger, a été inauguré par Belgacem Kadri, secrétaire général de la wilaya d’El Oued, qui s’est longuement entretenu avec les exposants, les opérateurs et les organismes de soutien et de développement du secteur de la production et de l’exportation des produits agricoles afin d’en appréhender les difficultés à résorber et les mesures à mettre en œuvre afin que la wilaya d’El Oued parvienne à devenir un pôle international de production de denrées alimentaires à l’instar de Biskra, wilaya voisine.

Cadre chargé du développement des exportations hors hydrocarbures au port de Annaba, Ali Boulares a affirmé que l’encouragement des exportations hors hydrocarbures revêtait un caractère stratégique pour l’entreprise portuaire de cette ville de l’Est algérien, conformément aux orientations du ministère des Travaux publics et des Transports lequel a initié une série de facilitations logistiques pour toutes les cargaisons destinées à l’exportation. A ce titre, le port de Annaba a mis à la disposition des exportateurs, et cela en étroite collaboration avec les services des Douanes du port de Annaba, une série de mesures pour encourager les exportations à partir de Biskra et El Oued.

Parmi les mesures prises, l’application d’une tarification souple et incitative, avec une réduction allant jusqu’au 50 %, ainsi que la création d’un guichet unique et d’un bureau de conseil pour accompagner les exportateurs nationaux. A noter que les wilayas de Biskra et d’El Oued connaissent ces dernières années un essor constant de leur production agricole, faisant d’elles les pourvoyeuses nationales en produits agroalimentaires.

Les récoltes obtenues ces dernières années placent ces wilayas sahariennes en tête des zones productrices en Algérie. Si l’une est spécialisée dans la production de dattes et de produits maraîchers, l’autre l’est dans la production de pommes de terre et de cacahuètes, dont de grosses quantités ont été exportées vers l’Europe et les pays limitrophes, a-t-on appris.

A noter que les aéroports de ces deux wilayas ont été dotés de terminaux de fret aérien pour faciliter et accélérer les exportations, mais les produits agricoles d’El Oued et de Biskra pâtissent encore d’un manque de professionnels dans le conditionnement, l’emballage et le triage des denrées devant répondre aux gabarits, à l’apparence et aux caractéristiques et propriétés organoleptiques demandées par les clients internationaux, ont relevé des mandataires.