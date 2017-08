Commune d’El Hadjeb : Saisie de boissons alcoolisées

Réagissez

En contrôlant, lundi matin, un camion Sonacome K66 stationné au bord de la RN46 à l’entrée de la commune d’El Hadjeb, les agents de la brigade de gendarmerie de cette localité, située à 10 km au sud-ouest de Biskra, ont découvert une cargaison de 11 040 unités de boissons alcoolisées de différentes marques, dont la valeur est estimée à 720 000 DA, indique un communiqué de ce corps de sécurité. Accusé de transport et de commerce de matière soumise à une autorisation spéciale, le propriétaire du véhicule, K.A., a été interpellé et la marchandise saisie par les gendarmes, tandis que l’enquête suit son cours afin de déterminer l’origine et la destination de ce produit, est-il précisé. Dans la même journée, les agents de la brigade de gendarmerie de Lioua, située à 43 km au sud de Biskra, ont intercepté sur la RN3 une voiture particulière de marque Peugeot 301, appartenant à H.B., transportant sans aucun document légal 9 900 paquets de cigarettes de marque «Bon international», d’une valeur de 4,99 millions de dinars. Les cigarettes ont été saisies par les gendarmes, tandis qu’un dossier pénal pour trafic de produits tabagiques a été constitué à l’encontre du mis en cause âgé d’une trentaine d’années, a-t-on appris de la même source.