Colloque sur la résistance dans les Zibans

En visite de travail et d’inspection dans la wilaya de Biskra les 15 et 16 janvier, le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, a donné hier matin, le coup d’envoi d’un colloque national, à la salle de conférences du Musée du colonel Chaabani, consacré à la résistance populaire contre le colonialisme dans les Zibans au XIXe siècle.

A cette occasion, il rappelé que la Constitution algérienne était empreinte de l’esprit du 1er Novembre, qui a permis aux Algériens de recouvrer leur liberté et leur dignité. «Gloire éternelle à nos martyrs», a-t-il tonné avant de se diriger vers plusieurs établissements scolaires et de formation pour les baptiser du nom de martyrs de la région et inspecter la direction locale des moudjahidine. Biskra, Sidi Okba et M’Chouneche, où se trouve la maison familiale du valeureux Si El Haouès, transformée en musée, ont été au programme de la délégation ministérielle.

Afin de vulgariser les événements cruciaux de la Révolution nationale et ancrer dans les esprits des jeunes les sacrifices et les souffrances endurées par le peuple algérien jusqu’en 1962 du fait d’une terrible oppression coloniale, le ministre a signé avec les secteurs de la formation professionnelle, de l’éducation, de la jeunesse et des sports et des affaires religieuses, des conventions de coopération et de collaboration.