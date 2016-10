Colère des supporters de l’USB

Réagissez

A’issue d’un match comptant pour la 6e journée du championnat de Ligue 2 Mobilis perdu sur le score de 1 à 2 contre l’équipe d’El Eulma, des dizaines de supporters de l’USB ont exprimé, vendredi soir, leur colère et leur dépit en envahissant les alentours du stade de l’OPOW, à El Alia, et en bloquant la circulation sur les routes, sur le pont Sidi Zarzour et le rond-point de Haï Lemcid au moyen de barricades improvisées auxquelles ils ont mis le feu, a-t-on constaté.

Hystériques et enragés par cette défaite à domicile de leur équipe, ils ont détruit des équipements et du mobilier urbains et même agressé des automobilistes et un cortège de mariage dont les participants auraient usé d’armes à feu pour pouvoir passer et mener la mariée à sa destination, croit-on savoir. Les agents des brigades d’intervention rapide de la Sûreté nationale sont immédiatement intervenus pour étouffer cette émeute et mettre un terme à ce mouvement de colère de ces milliers de jeunes hommes et d’adolescents rendus furieux par les circonstances.

De violentes échauffourées entre policiers et manifestants ont eu lieu. On déplore de nombreuses blessures plus ou moins légères occasionnées à des joueurs, des supporters et à des policiers.

Des voix s’élèvent pour mettre en avant la responsabilité des dirigeants du club et des comités de supporters de l’USB dans la survenue de tels débordements et dépassements entachant le secteur sportif local. A noter qu’avant de sortir du stade pour déverser leur colère sur la voie publique, ces supporters avaient bombardé la pelouse et les joueurs des deux équipes de toutes sortes d’objets, contraignant l’arbitre à suspendre le déroulement du match pendant plusieurs minutes pour protéger les joueurs visiteurs, dont certains ont été blessés par des énergumènes n’ayant que le nom de supporters et qui ne mesurent pas les conséquences désastreuses de leurs actes sur l’équipe de Biskra qu’ils prétendent aimer et défendre.