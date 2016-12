Réagissez

La direction de Biskra de la Société de distribution de l’électricité et du gaz (SDC) mène depuis lundi dernier une campagne pour une utilisation rationnelle de l’énergie électrique.

A travers toutes les agences de Biskra, les agents de l’entreprise expliquent les gestes simples à accomplir pour économiser l’énergie et maîtriser la consommation électrique pour éviter les mauvaises surprises sur les factures. Utiliser des lampes économiques et les éteindre quand on n’en a pas besoin, régler les climatiseurs à 25°C en été et installer des chauffages au gaz en hiver, utiliser des pompes à eau avec pondération et veiller à acheter des appareils électroménagers consommant peu d’électricité, sont les principales recommandations de la SDC de Biskra.

«Les wilayas du Sud bénéficient toujours de 50% d’abattement sur la consommation électrique. Nous demandons à tous nos clients de se rapprocher de nos agences pour établir des échéanciers de payement et recevoir toutes les explications nécessaires», a souligné Mohamed Ifleh, directeur de la distribution à Biskra.

Concernant les dettes des clients de la SDC, qui atteindraient les 188 milliards de centimes, et la question de la sécurité énergétique de la wilaya de Biskra, il ajoutera : «Nous peinons à recouvrer nos créances auprès des communes et des administrations publiques. Les projets de développement et de renforcement du réseau de distribution de l’électricité ne sont pas touchés par l’austérité budgétaire.

Pour 2017, nous avons un projet de renforcement du réseau de 233 km, avec la pose de plusieurs transformateurs qui assureront une disponibilité de l’énergie électrique pour les particuliers, les agriculteurs et les industriels.» Suscitée par les nombreux mouvements de protestation survenus aux mois d’octobre et novembre à Biskra, cette campagne suffira-t-elle à estomper la colère des clients de la SDC qui ont reçu des factures astronomiques de consommation électrique ? Des cellules d’accueil et de conseils ont été installées dans toutes les agences, a-t-on appris.