Le wali ordonne la régularisation de l’entrepreneur gréviste



Ahmed Kerroum, wali de Biskra, a convoqué, hier matin, tous ceux qui sont concernés par l’affaire du jeune entrepreneur en grève de la faim depuis le début du mois de février pour n’avoir pas été rémunéré pour des travaux effectivement effectués et qui avait campé pendant des jours devant le siège de l’APC avant d’aller se poster depuis deux jours aux portes de la wilaya pour réclamer son droit. «J’ai parfaitement étudié le dossier et cet entrepreneur est injustement lésé. Il n’y a pas de raison légale pour qu’il ne reçoive pas son dû.», a-t-il déclaré à l’issue de cette rencontre. Devant le président de l’APC, le directeur régional du Trésor public et des fonctionnaires, le premier responsable de l’exécutif s’en est pris au trésorier communal, à qui il a imputé le défaut de payement du protestataire et lui a intimé l’ordre de régulariser la situation de cet entrepreneur dans la même journée. Ayant été avisé de cette décision en sa faveur, le gréviste, amaigri et affaibli par des jours de résistance, a plié bagage et est retourné chez lui en espérant voir la fin de cette mésaventure qui aurait pu lui coûter la vie,

indique-t-on.



Formation des policiers au langage des signes



En application des directives de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) et sous l’égide du chef de la sûreté de la wilaya de Biskra, désirant développer et renforcer les capacités et les compétences communicationnelles des éléments de la police nationale avec toutes les franges de la société et notamment avec celle des personnes aux besoins spécifiques, des agents de la police des deux sexes de l’ordre public, des renseignements généraux (RG), de la police judiciaire et de l’accueil en poste dans plusieurs sûretés de daïra de la wilaya de Biskra, bénéficient d’un stage de formation au langage des signes, communément utilisé par les malentendants et les sourds-muets.

En coopération avec le bureau de la Forem de Biskra, laquelle organisation internationale agit pour le développement d’une culture de la santé et aide les personnes en situation défavorable, les concernés recevront des cours rudimentaires pour apprendre à échanger des informations en langage des signes, exprimer des sentiments, des chiffres, des couleurs, le temps et les lieux et aussi à énoncer les membres de la famille et décrire des situations anodines et des circonstances particulières en utilisant leurs bras, mains et doigts, a-t-on appris. Etalée sur deux mois, cette session se déroulant au siège de la Forem, sis au jardin public du 5 juillet 1962 (Jnen Beylek), est encadrée par Farah Benlagha, instructrice en langage des signes et membre de la Forem, indique-t-on.