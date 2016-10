Bordj Ben Azzouz : Défaut de transport scolaire

Réagissez

Pénalisés par l’absence de transport scolaire depuis plus de 15 jours, des collégiens habitant à Sidi Gbelssi, zone rurale et phœnicicole de la commune de Bordj Ben Azzouz, ont séché, mercredi matin, les cours et sont allés se rassembler devant le siège de l’APC de cette municipalité pour signaler aux autorités locales leurs difficultés à rejoindre quotidiennement leur CEM situé à 3 km et parfois plus de leur domicile. «Nous sommes exténués par de longues marches afin de rejoindre notre établissement scolaire et le soir pour regagner nos maisons. Beaucoup d’entre nous commencent à préférer l’école buissonnière. Depuis plusieurs jours, le bus ne passe plus par notre localité. Nous voulons simplement que cette desserte reprenne du service pour nous faciliter la vie», a expliqué un des manifestants pas plus haut que trois pommes. Un élu de l’APC de Bordj Ben Azzouz s’est entretenu avec ces élèves revendicatifs et leur a promis que ce problème serait réglé juste après les vacances de novembre.