Biskra : Une année de prison requise contre des chômeurs

Al’issue d’un procès en cassation tenu, mardi, à la chambre pénale de la cour de Biskra, le représentant du ministère public a requis des peines d’un an de prison ferme assorties d’une amende 50 000 DA à l’encontre de 9 membres du comité national de défense des droits des chômeurs (CNDDC) poursuivis pour attroupement non autorisé et incitation au désordre.

Jugés au tribunal de Tolga, le 6 du mois en cours, les mis en cause, originaires des wilayas d’Alger, Relizane, El Bayadh et Biskra avaient planifié un rassemblement avorté par les services de sécurité sur une place publique de Biskra, au début du mois de juillet 2016, pour revendiquer leurs droits à l’expression et aux libertés individuelles de manifester et aussi dénoncer les brimades dont ils seraient victimes de la part des autorités judiciaires et publiques.

Ils avaient écopé de 6 mois de prison avec sursis, assortis d’une amende de 20 000 DA pour sept d’entre eux, tandis que deux autres avaient été disculpés. Le représentant du ministère public et les inculpés avaient fait appel de cette sentence. Le verdict final sera prononcé la semaine prochaine, a-t-on appris. A noter que le CNDDC est une organisation légalement non reconnue, dont les membres militent pour la reconnaissance des droits des personnes sans travail ni revenu auxquels l’Etat, selon eux, doit offrir des alternatives afin de vivre dignement avec la jouissance de tous leurs droits constitutionnels et civiques.