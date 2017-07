Biskra : Un numéro vert pour dénoncer les commerçants véreux

Réagissez

Afin de permettre à tous les habitants de la wilaya de Biskra de pouvoir dénoncer les commerçants véreux s’adonnant à des pratiques illégales, portant atteintes à la dignité et à la santé des consommateurs et contraires au contrat moral liant les clients et les marchands, grossistes et opérateurs économiques, la direction du commerce a mis dernièrement en service un numéro vert : le 10 20.

Ce numéro de téléphone est ouvert h24 pour recevoir toutes les préoccupations, remarques et constats relatifs au secteur commercial et mercantile, a-t-on appris. «Même si la majorité des commerçants et des intervenants dans le secteur du commerce des denrées alimentaires et des biens d’équipement respectent la loi et la réglementation en vigueur régissant leurs activités, certains continuent à user de pratiques pouvant mettre en danger la vie des consommateurs. Ce numéro vert vient renforcer le dispositif de lutte contre toutes les formes de pratiques commerciales illégales et les entorses aux bonnes conduites professionnelles des commerçants. Les préoccupations des clients seront traitées par des brigades d’interventions rapides constituées à cet effet. J’exhorte tous les citoyens à signaler tous dépassements et pratiques illégales qu’ils pourront constater de visu.», a précisé Salim Saàdoune, chef du bureau de la répression des fraudes et du contrôle des pratiques commerciales de la direction du commerce de Biskra. À noter que, dès sa mise en fonction, ce numéro aurait déjà reçu plusieurs appels concernant la mise en vente de produits alimentaires périmés, de cas de mauvaises conditions de conservation, de stockage et d’étalage des marchandises, d’utilisation de balances mal réglées et de poids truqués, de défaut d’affichage des prix et tarifs, d’accaparement de l’espace publique, de défaut de service après-vente et de refus de certains commerçants d’établir des factures pour certains produits.