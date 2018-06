Biskra : Un nouveau président pour la CCI des Ziban

Réagissez

Organisées en début de semaine au siège de la direction du commerce de Biskra, les élections du bureau exécutif de la Chambre de commerce et d’industrie des Ziban ont été marquées par un taux de participation de 52%.

Plus de 500 commerçants, industriels, entrepreneurs et hommes d’affaires ont voté pour élire leurs 21 représentants lesquels choisiront à leur tour par la voie des urnes un nouveau président de la CCI des Ziban en remplacement de Abdelmadjid Khoubzi qui n’a pas recueilli assez de voix pour arracher un 3e mandat à la tête de la CCI des Ziban.

Celui-ci, volontaire, alerte et dévoué, avait pourtant dynamisé les secteurs du commerce et de l’industrie à Biskra en menant plusieurs opérations et manifestations d’envergure internationale afin de promouvoir les produits du terroir et notamment les dattes. «Un travail colossal mené parfois au détriment de ses propres affaires», soulignent des observateurs avertis.

Pour reprendre la présidence de la CCI des Ziban, on évoque les noms de plusieurs chefs d’entreprise, mais celui qui semble recueillir l’assentiment de la majorité de ses pairs est Fares Benaïssa, un industriel activant dans le secteur de la boucherie et de l’élevage des ovins. Celui-ci sera-t-il capable de poursuivre et de raffermir l’élan impulsé par son prédécesseur ? s’interroge-t-on.