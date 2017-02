Biskra : Un homme arrêté pour fratricide

Réagissez

Haï El Oulémas, plus connu sous l’appellation de la cité des 726 Logements, de la ville de Biskra a été, mardi soir, le théâtre d’un fratricide qui a soulevé l’indignation des habitants, a-t-on appris.

L’auteur présumé du crime, un homme âgé de 24 ans, sans emploi, a été arrêté, matin, par les agents de la sûreté nationale, précise un communiqué de la cellule de communication de cette institution de sécurité. Sous l’effet de produits psychotropes et de boissons alcoolisées, le mis en cause a, durant la journée du drame, arpenté le boulevard Benyahia traversant cette cité populaire en scandant des insanités et interpellant avec virulence les passants, racontent des témoins oculaires.

La nuit tombée, son frère aîné, âgé de 33 ans est intervenu pour lui faire entendre raison et le ramener vers le domicile familial. Suite à une empoignade, le plus jeune des frères dans un état second a alors sorti un objet contondant et a asséné un coup mortel au trentenaire au niveau de la poitrine. Grièvement blessée, la victime a été transportée par les agents de la Protection civile vers les urgences médicochirurgicales de l’hôpital Bachir Bennacer de Biskra, où elle a rendu l’âme.

À noter qu’un autre membre de cette fratrie endeuillée par cette tragédie, âgé lui de 26 ans, avait déclaré aux policiers que la victime avait été agressée par un déficient mental de passage dans la cité. L’enquête judiciaire suit son cours afin de déterminer les causes et les circonstances réelles de cet horrible fratricide, qui a plongé la ville dans le désarroi et l’incompréhension.