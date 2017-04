Biskra : Un hommage émouvant à Azzedine Djouamaâ

Réagissez

Venant de Biskra, Touggourt, Sétif, Constantine, Annaba et Alger, où ils vivent actuellement, des dizaines de septuagénaires et plus se sont réunis, hier, sous une kheima au complexe touristique thermal Sidi Yahia de Biskra afin de rendre un hommage à Azzedine Djouamaâ, ancien directeur de la maison de jeunes Emir Abdelkader de 1978 à 1988. Né en 1947 à Biskra, Azzedine a consacré sa vie aux jeunes et à leur éducation sportive, culturelle et musicale tant et si bien que tous les présents ont été fortement impressionnés par sa personnalité pétrie d’humilité, de culture et de tolérance.

«Dans l’anonymat et avec un amour particulier pour son travail et les jeunes de Biskra, Azzedine Djouamaâ a permis à des dizaines d’enfants des deux sexes de l’époque de s’extirper des griffes de la rue et de la délinquance pour s’investir dans des activités culturelles, sportives et musicales, dont les traces subsistent jusqu’à aujourd’hui. Cette rencontre entre natifs de Biskra qui ont côtoyé cet homme vise à réparer une injustice envers une personne qui ne doit pas être oubliée, car sa vie est un exemple d’intégrité au service du pays», a déclaré Abdelkrim Saouli, moteur de cette initiative qui a pris les allures d’émouvantes retrouvailles pour des amis d’enfance que la vie a dispersés. Blagues, anecdotes et récits de souvenirs ont émaillé cette agréable rencontre dédiée à un véritable éducateur qui «a offert son cœur aux enfants», a dit un intervenant actuellement professeur à l’UMK. Ne pouvant assister physiquement, certains invités sont intervenus au téléphone pour exprimer leur gratitude à Azzedine Djouamaâ, lequel, grabataire terrassé par l’âge et la maladie, ne sort plus de chez lui depuis des mois, mais que les échos de cette rencontre devraient réjouir, espère-t-on.