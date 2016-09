Biskra : Un enfant meurt de faim à El Alia

Réagissez

Le corps sans vie d’un garçon de 8 ans, présentant des signes manifestes de malnutrition, a été découvert, vendredi après-midi, par son oncle maternel qui venait rendre visite à sa sœur, habitant une humble demeure de la cité des 400 Logements d’El Alia, une mère divorcée de 36 ans ayant deux enfants à charge, a-t-on appris de sources fiables.

Aussitôt avertis, les éléments de la police judiciaire de la sûreté de la wilaya de Biskra ont ouvert une enquête, qui a abouti à la conclusion, attestée par un médecin légiste, que l’enfant est mort d’inanition. Sa sœur, âgée de 12 ans, elle aussi étique, asthénique et affaiblie par des jours sans alimentation, a été confiée à sa tante maternelle, tandis que la mère, présentant des symptômes de profonds troubles mentaux, a été transférée aux services psychiatriques d’un hôpital spécialisé sur ordre du procureur de la République, est-il indiqué. Cette nouvelle a jeté l’émoi au sein des voisins de cette famille isolée et sans ressources ainsi que parmi les habitants de Biskra, fortement peinés et consternés par la disparition intolérable d’un enfant victime de famine dans l’Algérie de 2016.