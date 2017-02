Biskra : Tentative de kidnapping

Réagissez

Soupçonné d’avoir tenté de kidnapper un petit garçon âgé de 4 ans, un homme de 35 ans a été appréhendé dans l’après-midi de samedi dernier par les agents de la sureté de la daïra de Zeribet El Oued, a-t-on appris de la cellule de communication de la direction de la sûreté de la wilaya de Biskra.

Ce trentenaire, n’ayant aucun antécédent psychiatrique ou judiciaire, a été surpris par le père du bambin à quelques centaines de mètres du domicile familial avec l’enfant dans ses bras. Fou de rage et d’inquiétude, le papa a alors saisi son enfant et rameuter ses parents et voisins pour immobiliser le suspect et appeler les policiers à la rescousse. Le mis en cause aurait déclaré n’avoir aucune mauvaise intention mais qu’il avait juste été charmé par le mignon enfant à qui il ne voulait aucun mal, selon ses dires. Avait-il des intentions criminelles? Les conclusions de l’enquête diligentée par les agents de la police n’ont pas encore été révélées. A noter que d’horribles histoires de kidnapping d’enfants et des rumeurs persistantes faisant état de la présence de personnes malintentionnées s’adonnant au rapt d’enfants et au trafic d’organes circulent depuis des mois dans les chaumières de la wilaya où un climat de peur et d’effroi règne chez les parents ayant des enfants en bas âge, constate-t-on.