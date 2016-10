Réagissez

Un groupe de demandeurs de logements sociaux auquel le wali partant, Mohamed Hamidou, avait promis de leur faire bénéficier de logements au cours de son mandat, selon leurs dires, se sont rassemblés durant tout l’après-midi d’hier devant le siège de la wilaya de Biskra pour soutenir ce commis de l’Etat et demander son maintien à son poste.

Ils craignent que le nouveau wali ne prenne pas en considération les promesses de son prédécesseur et qu’ils se retrouvent effacer des listes de bénéficiaires de logements sociaux dont la distribution est imminente. «Arrivé à la tête de la wilaya de Biskra il y a un an, ce wali a réussi à forcer le respect par son sens de l’écoute des citoyens, son travail acharné pour inciter les promoteurs immobiliers à respecter les délais de livraison et sa participation à toutes les opérations visant à promouvoir la wilaya de Biskra et à améliorer le cadre et les conditions de vie des habitants. Son départ est une mauvaise surprise», témoigne l’un d’entre eux qui attend un logement depuis 15 ans.