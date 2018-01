Biskra : Saisie de 4 carabines artisanales et de poudre noire

Réagissez

Jeudi soir, trois hommes circulant à bord d’une voiture de marque Peugeot 505 venant de la wilaya de Khenchela, ont été interceptés par la brigade de recherche et d’investigation (BRI) de la sûreté de wilaya de Biskra, à l’entrée de la ville de Biskra, en possession de 3 carabines de fabrication artisanale sans numéros de série et de 5 kg de poudre noire, a-t-on appris de la cellule de communication de cette institution de sécurité.

Suite à l’ouverture d’une enquête devant déterminer l’origine de ces armes de catégorie 5, dont le commerce et l’utilisation sont soumis à des permis spéciaux, les policiers ont perquisitionné les domiciles de deux autres personnes à Biskra, lesquels suspects ont été arrêtés, tandis qu’une autre arme de même catégorie a été découverte chez l’un d’entre eux, est-il précisé.

En vertu d’une extension de leur territoire de compétence délivrée par le procureur de la République de Biskra, les enquêteurs se sont rendus vendredi matin à Babars, dans la wilaya de Khenchela, pour y interpeller un autre suspect qui a été ramené à Biskra dans la même journée. Accusés de «détention et de trafic d’armes à feu» et de «possession d’une matière explosive sans autorisation», les 6 mis en cause, placés en garde à vue, ont été présentés à un juge d’instruction du tribunal criminel de Biskra qui statuera sur leur sort, souligne-t-on.

Cette opération, menée par la BRI, est le résultat partiel d’un dispositif spécial de contrôle et de surveillance des grands axes routiers et des quartiers sensibles des grandes communes planifié par la direction de la sûreté de la wilaya de Biskra à l’occasion des fêtes de fin d’année, est-il noté.