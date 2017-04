Biskra : Saisie de 19 quintaux de déchets de tabac

Réagissez

La brigade mobile de la douane d’Ouled Djellel a intercepté jeudi dernier, à la sortie ouest de la commune d’Ourlel, un véhicule utilitaire de marque Renault Master chargé de 19 quintaux de déchets de feuilles de tabac, indique un communiqué de la direction de la douane de Biskra. Les deux passagers du véhicule appartenant à une tierce personne habitant la wilaya de Sétif n’avaient aucun document ni facture concernant cette marchandise utilisée pour la contrefaçon de tabac à chiquer. Venant de la localité de Reguiba dans la wilaya de Oued Souf et roulant en direction de Aïn Oulmane dans la wilaya de Sétif, les deux mis en cause étaient juste chargés de convoyer et livrer cette marchandise, ont-ils déclaré aux douaniers. Des PV d’audition ont été enregistrés à l’encontre des deux prévenus astreints à s’acquitter d’une amende de 1,280 milliard de centimes pour entorse à la réglementation douanière, en sus de la saisie de la marchandise estimée à 380 000 Da et du véhicule d’une valeur de 900 000 DA.