Biskra : Saisie d’une grosse quantité de produits tabagiques

Agissant sur informations vérifiées, selon lesquelles un commerçant du centre-ville de Biskra détenait une grosse quantité de produits tabagiques issus de la contrebande, les éléments de la brigade mobile de la PJ de la sûreté de la wilaya de Biskra ont ouvert, en coordination avec le procureur de la République, une enquête qui a mené à l’arrestation, hier matin, de deux hommes âgés de 45 ans et à la saisie, dans leurs locaux commerciaux et au domicile de l’un d’entre eux, de 11 174 paquets de cigarettes de marques étrangères, de 15 090 sachets de tabac à chiquer (Chemma) contrefaits et de 640 boîtes de tabac pour narguilé (chicha), a indiqué un communiqué de la direction de la sûreté de Biskra.

La plus grande partie de cette marchandise a été retrouvée chez un détaillant, qui a indiqué aux enquêteurs l’identité de son fournisseur dont le local commercial et le domicile familial ont été minutieusement perquisitionnés, est-il mentionné.

«Des dossiers pénaux vont être constitués à l’encontre des deux prévenus, dont les activités portent atteintes non seulement à l’économie nationale du fait que ces produits sont revendus sur le circuit informel sans les timbres fiscaux réglementaires, mais aussi à la santé publique, car ce sont des produits à la qualité douteuse et de provenance inconnue», a précisé le commissaire principal, Saïd Mouas.

La marchandise saisie, d’une valeur globale de 4 millions de dinars, a été remise à l’inspection des Douanes. Accusés de contrebande, de détention et de commerce de produits tabagiques manufacturés soumis à une réglementation particulière, les deux mis en cause seront déférés au parquet aux termes des délais et des procédures légales, est-il noté.

Un nouveau directeur pour la culture

En remplacement d’El Hadj Meshoub, muté à Blida, Amor Menaâ, arrivé de la wilaya de Skikda, a été officiellement installé, lundi dernier, au poste de directeur de la culture de la wilaya de Biskra, a-t-on appris.

La cérémonie s’est déroulée au salon d’honneur de la wilaya de Biskra, en présence du wali, Ahmed Kerroum, et de Mme Zahia Benchikh, directrice centrale au ministère de la Culture et représentante pour cette occasion du ministre du secteur.

Saluant cette installation, des artistes de la Reine des Ziban, des présidents d’associations activant dans le domaine de la culture, de la préservation du patrimoine matériel et immatériel et de personnalités du monde littéraire et médiatique, ont exprimé leurs souhaits que le nouvel arrivant poursuive le travail et raffermisse l’élan impulsé à Biskra dans le secteur culturel par son prédécesseur.