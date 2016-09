Biskra : Pour une fête sans risque sanitaire

Réagissez

Depuis le début du mois de septembre et en prévision de l’Aïd El Adha, une caravane d’information et de sensibilisation de l’Association Al Yaqadha (la vigilance) pour la protection des consommateurs, a sillonné les grandes communes de Biskra afin d’aller à la rencontre des citoyens et leur expliquer les fondements religieux de cette fête, la meilleure manière de choisir, abattre et consommer le mouton et les mesures et les gestes à adopter pour se prémunir contre les maladies transmises à l’homme par les ovins.

Cette campagne avait débuté par une journée d’information organisée à la maison de la culture de Biskra, avec la participation d’imams qui ont axé leurs interventions sur l’aspect religieux de cette fête, des vétérinaires de la DSA qui ont mis en avant les précautions d’usage quant au transport, à l’égorgement, au dépeçage de l’animal, à la conservation de la viande et à la façon de détecter les symptômes des zoonoses telles que la fièvre aphteuse, la clavelée, l’ecthyma contagieux ou la gale ovine, dont le seul remède actuel est la vaccination des bêtes.

«Au cours des haltes de notre caravane sur les places publiques et les marchés à bestiaux, nous avons distribué des prospectus et des dépliants aux éleveurs et aux consommateurs présents sur les lieux. Nous avons aussi rappelé et expliqué au grand public que l’Aïd El Adha revêt avant tout un caractère religieux et de profondes dévotions ainsi que cette fête devait garder une valeur de solidarité et de partage avec les plus démunis de la société, que cet acte consistant à sacrifier un mouton comporte des risques et des conséquences graves sur la santé au cas où les règles d’hygiène et de protection ne sont pas respectées.

De même que nous avons exhorté les familles à avoir recours à des sacrificateurs assermentés et expérimentés pour s’éviter toute mauvaise surprise», a commenté Saïd Karbàa, président de Al Yaqadha. En clôture de cette campagne, plusieurs recommandations et suggestions visant à renforcer la protection des consommateurs ont été diffusées par les participants et les organisateurs.

Les plus saillantes relèvent la nécessité de réaliser un abattoir moderne de grande capacité pour la wilaya de Biskra, créer un marché aux bestiaux permanent dans chaque commune, lequel espace commercial serait encadré par des vétérinaires des secteurs public et privé, sécurisé par les agents de la sûreté ou de la gendarmerie eu égard aux sommes y circulant obligatoirement et géré par les APC et enfin de mettre en place un système de collecte des déchets spéciaux générés le jour de l’Aïd El Adha et surtout des milliers de toisons des moutons dont la peau et la laine, jetées ce jour-là à la poubelle comme de vulgaires déchets sans valeur, pourraient constituer la matière première d’un créneau lucratif pour des entreprises qui restent à créer.