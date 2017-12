Biskra : Les habitants de Meziraâ veulent de meilleurs services médicaux

Réagissez

Revendiquant de meilleurs services médicaux, des dizaines d’habitants de Meziraâ, commune agricole située à 65 km à l’est de Biskra, se sont rassemblés, hier matin, devant le centre de soins de cette localité comptant 14 000 âmes vivant essentiellement du travail de la terre, du commerce et du transport des produits agricoles.

Les services médicaux offerts par ce centre de soins sont dégradés. Il n’y a pas d’ambulance, ni de spécialistes et on n’y réalise pas les analyses de sang. Les permanences n’y sont pas assurées et il n’y a pas une infirmière pour recevoir les malades de sexe féminin, alors que le personnel masculin y est souvent absent, selon leurs dires.

«De plus, nous voulons une maternité pour que nos femmes n’aient pas à accoucher à Sidi Okba ou Zeribet El Oued et nous dénonçons l’état déplorable du centre de soins actuel, car il ne répond plus à nos besoins», a ajouté l’un des manifestants.