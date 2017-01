Biskra : Les congés de complaisance dans le viseur de la CNAS

Dans le but de rationaliser ses dépenses, d’atteindre un équilibre financier entre les cotisations et les prestations et à garantir une pérennisation de ses services, la direction de Biskra de la Caisse nationale d’assurance sociale (CNAS) organise, durant tout le mois de janvier, des journées d’étude et d’information sur les retombées financières induites par les congés de maladie de complaisance que des médecins délivrent à leurs patients assurés sociaux à tout-va.

A travers des rencontres avec les prescripteurs, les médecins traitants des secteurs publics et privés conventionnés ou pas avec la CNAS, les fonctionnaires de cet organisme de sécurité sociale, les associations de malades chroniques, telles que celles des diabétiques, les insuffisants rénaux ou les asthmatiques et le grand public, qui sera convié à des portes ouvertes sur la CNAS, vers la fin du mois, les animateurs s’évertueront à expliquer à leurs partenaires le fonctionnement de la CNAS, la nécessité pour les médecins de prescrire des congés de maladie sans aucune complaisance, à opter pour des médicaments génériques ou fabriqués en Algérie et à veiller à prescrire des ordonnances ne comportant que des produits et des médicaments absolument indiqués. «La multiplication des congés de maladie et des arrêts de travail, trop souvent de complaisance, grève nos dépenses et génèrent une myriade d’effets néfastes sur toute la société. Ce phénomène doit être combattu, avec en premier lieu les médecins, qui sont des ordonnateurs au même titre que la CNAS, mais aussi avec les assurés sociaux eux-mêmes devant comprendre que recourir à un congé de maladie sans que la nécessité soit impérieuse met en danger tout le système de protection sociale. Cette opération vise à atténuer un tant soit peu les dépenses liées aux congés de maladie. En outre, nous allons augmenter les visites à domicile pour des assurés sociaux ciblés suspectés de tricherie quant à leur état de santé réel», a précisé, hier après-midi au cours d’un point de presse, Abdelali Allaoui, directeur de la CNAS de Biskra. A noter que cet organisme de sécurité sociale compte 318 000 assurés sociaux, dont 157 000 actifs pour une population de 849 672 personnes. L’année dernière, la CNAS de Biskra a enregistré 3 734 416 608 Da dépensés en couverture sociale soit 95 % de ses dépenses globales.

Hafedh Moussaoui