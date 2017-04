Biskra : L’INAPI ouvre une antenne à la Pépinière des entreprises

Réagissez

Afin de propager et vulgariser les notions, l’importance, les visées et une culture de la nécessaire protection légale des inventions et des marques, des sigles et des indications commerciales des sociétés et des entreprises dans les rangs des opérateurs, des créateurs et inventeurs, des porteurs de projets financés par les organismes d’Etat et des étudiants en sciences économiques et commerciales, la Pépinière des entreprises, incubateur de Biskra, a accueilli, jeudi dernier, une délégation de l’Institut national algérien de la propriété industrielle (INAPI), dont les membres ont animé une journée d’étude à l’université Mohamed Khider (UMK).

En Algérie qui est ouverte aux sociétés et entreprises étrangères et au commerce international, la protection des inventions et des indications commerciales est extrêmement faible. A Boumerdès, qui est la wilaya où le taux de recours à l’INAPI est le plus élevé, seulement 23% des inventeurs enregistrent officiellement leurs créations et innovations.

A Biskra, ils ne sont que 10% tandis que dans les autres wilayas, moins de 2% des nouveautés techniques et industrielles sont dûment protégées contre le vol, le plagiat et la falsification, a-t-on appris. Avoir une attestation d’enregistrement de l’INAPI permet aux inventeurs de pouvoir porter plainte pour tous détournements et toutes autres utilisations frauduleuses de leurs créations et ainsi envisager légalement une demande d’indemnisation, de royalties ou des compensations matérielles et financières pour les préjudices encourus, ont expliqué les cadres de l’INAPI.

Une application destinée à expliquer les mécanismes et les procédures permettant à tous les créateurs et inventeurs de bénéficier de la protection de l’INAPI a été présentée aux employés de la Pépinière des Entreprises laquelle, en l’absence d’une représentation de l’INAPI à Biskra, servira d’antenne et recevra les inventeurs et les créateurs de la région qui n’auront plus à se déplacer vers Alger pour déposer et enregistrer leurs innovations ou marques commerciales, note-t-on.