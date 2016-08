Biskra : L’ASCA honore les footballeurs et pétrarquistes amateurs

Réagissez

Couronnant un tournoi de football inter-quartiers et de pétanque auquel ont participé plus de 400 jeunes de Biskra et de Seriana durant tout le mois de Ramadhan sur l’esplanade de Haret El Oued, le bureau local de l’Académie de la société civile algérienne (ASCA) et l’association Nida, ont organisé, dimanche dernier à la salle Atlas, une cérémonie de remise de prix et de diplômes d’honneur aux vainqueurs et «à tous ceux, autorités locales, présidents des comités des quartier et jeunes volontaires, qui ont permis que cette manifestation soit une complète réussite», a indiqué Salah Kanou, président du bureau de l’ASCA de Biskra. Chatoyante et sympathique, cette soirée a été entrecoupée d’animation musicale et d’hommages aux jeunes de Biskra ayant l’ambition de participer activement au développement sportif, culturel et économique de leur wilaya.